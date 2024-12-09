Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi Protokolü İmzalandı

Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi Protokolü İmzalandı

YÖK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında Türkçe eğitimi protokolü imzaladı.

09.12.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ün açıklamasına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkçe dili ile eğitim verdiği yurt dışı birimlerinde, Türkçe hazırlık dil eğitimi vermek, muafiyet ve seviye tespit sınavlarını yapmak gibi alanlarda Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe eğitimi tecrübesinden ve öğretmen kaynağından yararlanabilmesine imkan sağlayan protokolün imza töreni Kurul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün hem Türkçenin küresel bir dil olarak öne çıkması sürecine hem de Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefine somut katkılar sunacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Bosna Hersek, Özbekistan, Filipinler, Sudan, Somali ve Suriye'deki yurt dışı birimlerinde Türkçe hazırlık dil eğitiminin verilmesi ve bu eğitimin Yunus Emre Enstitüsünün uzmanlığıyla desteklenmesinin önemine değinen Özvar, bu sayede Türkçeyi öğrenen bireylerin sayısının artacağını ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye olan ilgisinin güçleneceğini bildirdi.

Özvar, Türkçenin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını, Türkiye'nin yumuşak gücünü artıran stratejik unsur olarak gördüklerini aktararak, "Protokol, Türk yükseköğretiminin son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi olma yolunda attığı adımları da destekleyecektir. YÖK olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olmaya yönelik politikalarını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkçenin etkili şekilde öğretilmesinin, uluslararası öğrenci politikalarını destekleyen temel unsurlardan biri olduğuna işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında sunduğu Türkçe eğitimi, öğrencilerin Türkiye'deki akademik hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlayacak, onların dil becerilerini geliştirirken kültürümüze olan ilgilerini artıracaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik ve mekansal kapasitesiyle Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonel ve beşeri kapasitesi buluşacak. Hem Türkçemizin hem de Türk yükseköğretiminin dünya çapındaki etkisinin bu protokolle daha da artacağına inanıyoruz."

"Çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, yükseköğretim konusunda üst seviyede çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Bunu kurumlar arası anlaşmalarla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu ilk adım, bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da yabancı öğrencilerine Türkçe öğretme çabasında olduklarını belirterek, üniversitelerine bu anlamda destek veren YÖK'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:46 ABD’de 6.3 büyüklüğünde şiddetli deprem ABD'de 6.3 büyüklüğünde şiddetli deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 18:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yükseköğretimde Türkçe Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.