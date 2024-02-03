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Yüksekova Belediye Spor, Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi - Son Dakika
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Yüksekova Belediye Spor, Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi

Yüksekova Belediye Spor, Kahramanmaraş Gençlik Spor\'u 12-0 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubunda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Yüksekova şehir stadının karla kaplı olması nedeniyle maç, Merzan Futbol Sahası'nda oynandı. İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Yüksekova Belediye Spor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek 7 gol daha buldu ve maçı 12-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten mavi beyazlılar, grup liderliğini sürdürdü. Maçı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir de izledi.

03.02.2024 16:31
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubunda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi

Yüksekova şehir stadının karla kapı olması nedeniyle kent merkezindeki Merzan Futbol Sahasında oynanan mücadelenin ilk yarası Yüksekova Belediye Spor'un 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkici yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova ekibi, bulduğu 7 gole maçtan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Puanını 24'e yükselten mavi beyazlılar, grup liderliğini sürdürdü.

Maçı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir izledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yüksekova Belediye Spor, Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi - Son Dakika
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