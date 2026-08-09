Yüksekova'da 20 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan F.D., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin Bataklı köyünde düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi'nce Bataklı köyünde düzenlenen operasyonda 2 yıldır aranan F.D, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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