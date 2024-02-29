Güncel

11 firma bir olup sinsi oyunu devreye sokmuş, hem de seçime 1 ay kala

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Yüksekova'da 7 metrelik kar tünellerinde çalışmalar devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki 3 bin rakımda bulunan Çobanpınar köyü yakınlarındaki Lider Tepe bölgesinin yolunda yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolundaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaklaşık 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.