Yüksekova'da ani dolu yağışı ve fırtına

Güncel

Yüksekova'da dolu yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneş olduğu saatlerde ani yağan dolu ve çıkan fırtına şaşırttı.

Yüksekova'da öğle saatlerinde ani bastıran dolu ve fırtına, görenleri şaşırtırken, ortaya çıkan görüntüler ise kar yağışına benzetildi. Yağan dolu ve çıkan fırtına cep telefonlara kaydedilirken, yaşanan duruma çok şaşırdığını ifade eden Erkan Keskin isimli vatandaş, "Kurban Bayramının birinci günü ve hava güneşli ve sıcak geçiyordu. Aniden dolu yağıp ve fırtına çıktı. Kar yağışına benzer şekilde yağdı. Bizde o anları saniye saniye kaydettik" dedi.