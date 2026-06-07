Yüksekova'da Bal Verimi Artıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Bal Verimi Artıyor

Yüksekova\'da Bal Verimi Artıyor
07.06.2026 10:09
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Süleyman Ördek, Yüksekova'da bu yıl 4-5 ton bal üretmeyi hedefliyor, verim yüksektir.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden 5 yıldır Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen gezgin arıcı Süleyman Ördek (37), bu yıl bölgede bal veriminin son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirterek, 4 ila 5 ton arasında bal üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla uğraşan Süleyman Ördek, 5 yıl önce tanıştığı Yüksekova'nın zengin bitki örtüsü ve uzun süren bahar mevsimi nedeniyle arılarını her yıl bölgeye getiriyor. Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik beldesinde arazi kiralayarak üretim faaliyetlerini sürdüren Ördek, ilk yıllarda 500 kovanla başladığı arıcılıkta bugün 900 kovana ulaştı. Bahar aylarında kovanlarını yaylalara çıkararak arılarını farklı çiçek türleriyle buluşturan Ördek, Yüksekova'nın doğal florasının bal kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi. Türkiye'nin birçok bölgesinde bal üretimi yapıldığını ifade eden Süleyman Ördek, Yüksekova balının kalite açısından ayrı bir yerde olduğunu söyledi.

YAĞIŞLAR BAL VERİMİNİ ETKİLEYECEK

Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte doğadaki bitki çeşitliliğinin arttığını belirten Süleyman Ördek, "Yüksekova bu yıl bal veriminde altın yılını yaşayacak. Bölgede kış ve ilkbahar döneminde yağışlar oldukça iyi geçti. Dağlarda ve yaylalarda çok sayıda bitki türü bulunuyor. Şu an geven bitkisiyle devam ediyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında bölgede 'tusi' olarak bilinen bitkinin açmasıyla birlikte verim daha da artacak" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE VERİM ALIYORUZ'

Yüksekova'nın uzun süren bahar mevsiminin arıcılık açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Ördek, "Muğla'da daha çok çam balı üretimi yapılıyor. Ancak burada elde edilen çiçek balı kalite bakımından çok daha farklı. Bahar mevsimi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Bu da arıların daha uzun süre çalışmasına ve kendilerini daha iyi korumasına imkan sağlıyor. Beş yıldır burada beklentimizin üzerinde verim alıyoruz" dedi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Bu sezon 4 ila 5 ton arasında bal üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Süleyman Ördek, yaklaşık 15 gün içerisinde bölgedeki çiçeklenmenin daha da artacağını belirterek, "Mevsimin geç bitmesi arları için önemli bir nedendir. Buralar kısa süre içinde rengarenk çiçeklerle süslenecek. Arılarımız artık Yüksekova'nın doğasına alıştı. Buraya gelmek hep hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bu eşsiz coğrafyada üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu iş dede mesleğimiz. Bu işi dedem yaptı, ardından babam ve ağabeyim sürdürdü. Ben de yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Bal Verimi Artıyor - Son Dakika

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