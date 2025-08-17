Yüksekova'da Doğa Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova'da Doğa Temizliği

Yüksekova\'da Doğa Temizliği
17.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğaseverler, Sat Buzul Gölleri çevresinde temizlik yaparak çevre bilincini artırmayı hedefledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 400 rakımda yer alan Sat Buzul Gölleri'nin çevresinde temizlik yaptı.

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) ile Stigia Turizm işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan 10 doğasever, bölgede piknik ve kamp yapanların bıraktığı çöpleri toplayıp Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun gönderdiği çöp kamyonuna yükledi.

Doğaseverler, bölgeye gelen ziyaretçilerin çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin, AA muhabirine, çevre bilincini artırmak amacıyla Sat Buzul Gölleri çevresinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Bölgeye gelenlerin çevreyi temiz tutması gerektiğini belirten Öztekin, "Bu bölgede çöp sorununun önüne geçebilmek için her aracın yanında en az bir çöp poşeti bulunmalı. Ancak bu şekilde çöplerin doğaya bırakılmasının önüne geçebiliriz. Biz 10 kişilik gönüllü ekiple yaklaşık 15-20 torba çöp topladık. Çöplerin taşınması için bize destek veren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Berfin Akarsu ise doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Akarsu, "Çöplerimizi yanımızda taşımalı ve çevreye atmamalıyız. Ayrıca deterjan gibi kimyasal malzemeler de buraya getirilmemeli çünkü gölde yaşayan canlılara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksekova, hakkari, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Doğa Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:15:21. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Doğa Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.