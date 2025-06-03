Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, Yüksekova- Esendere kara yolunda dedektör köpeklerle yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Uygulamada 189 aracı denetleyen ve 256 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 41 bin 505 lira idari ceza uyguladı, 1 aracı trafikten men etti.
Ekipler, ayrıca sürücülere trafik işaretlerine ve kurallarına uyması, yolculara da emniyet kemeri takmaları konularında bilgilendirme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Jandarma Denetimi: 5 Sürücüye Ceza! - Son Dakika
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