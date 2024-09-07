Yüksekova\'da Kadınların Kapya Biber Hasadı

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Yüksekova'da Kadınların El Emeğiyle kapya biber hasadı yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçi kadınların emekleriyle ilkbaharda ekimi yapılan Kapya biberin hasadına başladılar. Aylar önce yoğun yağışların topraklara iyi geldiğini söyleyen kadın çiftçiler, kapya biberinde bu sene iyi verim beklediklerini belirtiler.

Yüksekova'da geçtiğimiz aylarda yoğun yağışlarda sonra tarım da veririm artarken, çiftçiler tarafından ekilen ürünlerin hasadı başladı.

Her sene olduğu gibi bu sene de kadın çiftçiler tarafından meyve sebze de kışlık yiyecekleri için yoğun mesai harcamaya başladılar.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyün Yeşildere Mezrasında yaşayan çiftçi kadınlar ürünlerin yetişmesiyle sabahın ilk ışıklarıyla kapya biberlerin hasadını gerçekleştirdiler.

Köy kadınlarının bir araya gelmesiyle yoğun mesai harcayarak kapya biberinde iyi verim aldıklarını belirterek gelecek sene tarım alanlarını genişleteceklerini belirttiler.

Çiftçi kadınları köylerinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, verdikleri emeklerinde dolayı tebrik ederek çiftçi kadın profilinin bölgede büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kadınların tarımdaki başarısı bizleri mest etti diyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nden Ziraat Mühendisi Hilal Demir Kol, "Çiftçi kadımlarımızın tarımdaki başarısı gün geçtikçe büyüyor. Bizde ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökyurt köyün Yeşildere mezrasına geldik. Kadımlarımızın emeklerine yerinde baktık. Sabahın ilk ışıklarıyla Kapya biberlerin hasadını yapıyorlar. Kadınlarımız Tarım'dan aldıkları fidelerden çok memnun kaldıklarını belirttiler. İyi verim hedefliyorlar. Bizde tüm kadın çiftçilerimizi tebrik ederek boş bereketli bir yıl diliyoruz" dedi.