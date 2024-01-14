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Yüksekova'da Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu, Araçlar Kara Gömüldü - Son Dakika
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Yüksekova'da Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu, Araçlar Kara Gömüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, hayat adeta durma noktası geldi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli Karayolu'nda tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. Araçlar kar içinde adeta kayboldu. Gençler ise kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak kar yağışının keyfini çıkardı.

Yüksekova\'da Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu, Araçlar Kara Gömüldü
14.01.2024 - 00:22,  Güncelleme: 00:23
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Yüksekova'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, hayat adeta durma noktası geldi. Yüksekova- Van ve Yüksekova- Şemdinli Karayolu'nda tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde adeta kayboldu. Kar yağışına en çok sevin gençler ise kendilerini dışarıya atarak kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Feride Özbek isimli vatandaş, "Malum 4 gündür yoğun bir kat yağışı ve hala lapa lapa devam diyor. En güzel tarafı aslında ilçede hava kirliliğine karşı iyi oldu. Bizde bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıkıp fotoğraflar aldık ve eğlendik" dedi.

Araçlar resmen kardan mahsur kaldığını belirten Can Birkan Yıldız, "Yüksekova'da 4 gündür yoğun bir kar yağışı var. Yollar kapalı. Gençlerde fırsatı değerlendirmek için dışarda kar üzerinde doyasıya eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu, Araçlar Kara Gömüldü - Son Dakika
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