Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Yüksekova\'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan Özgen Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgede, zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, yolun kalan kısmını 2 gün içinde temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

14.05.2024 16:43
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, İran sınırındaki Özgen Üs Bölgesi'nde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen yolda biriken karları temizliyor.

Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor - Son Dakika

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