Yüksekova sis altında
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Günlerdir soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Yüksekova'da, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı. Sis altında kalan Yüksekova manzarası karşısında hayran kalan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Kartpostallık Sis Manzarası - Son Dakika
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