Yüksekova\'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri Gerçekleştirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi'nde yapılan Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri'ne 60 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Bugün burada dereceye giren sporcular, önce bölge yarışlarında, ardından Türkiye birinciliği ve uluslararası alanda yarışmalara katılmak için uğraş verecekler. Kayaklı koşu ilçemizde iyi bir konumdadır. Sporcularımız her geçen gün güzel başarılara imza atıyorlar. Bizim burada 60'a yakın milli sporcumuz var dedi. 60 sporcu, 12 kategoride yarıştı. Kayaklı Koşu Antrenörü Şefik Yaşar, Sporcularımız 13-15 Ocak'ta da Erzurum'da yapılacak Türkiye elemeleri yarışmalarında ter dökecek. İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz dedi.