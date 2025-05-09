Yüksekova\'da Köy Okulları Çocuk Şenliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, köy okulunda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Doğanlı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, ilçede görev yapan öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunuldu, ebru sanatı atölyeleri, fidan dikimi uygulamaları yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, öğrencilerle yakından ilgilendi, alanlarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Sağlık ekiplerince gerekli taramaları da yapılan çocuklar, akıl oyunları, spor faaliyetleri ve uçurtma etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Köy Okulları Çocuk Şenliği Projesi" kapsamında organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Çırak, "Sadece yükümlülerimize değil, geleceğimizin teminatı olan çocuklara da umut olmaya çalışıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.