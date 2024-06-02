Yüksekova'da Liselere Giriş Sınavı heyecanı başladı

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Yüksekova'da LGS heyecanı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Liselere Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı.

Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da LGS heyecanı başladı. Sabah saatlerinde sınava girecekleri okula aileleriyle gelen öğrenciler, saat 09.00'da sınıflara alınmaya başlandı. Öğrencilerini yalnız bırakmayan veliler ise okul bahçelerinde çocukları için dua etti.

Sınav heyecanından dolayı okula erkenden geldiğini belirten Hacer Ersan isimli öğrenci, "Bugün sabah saat 05.00 gibi kalktım. İlk olarak kahvaltımı yaptım. Ardında direkt okula geldim. Birazdan içeriye gireceğim. Hepimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

Öğrencilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Cüneyt Onat isimli veli ise "Bende oğlumu getirdim. Kendisine heyecan yapmaması için çok nasihatte bulundum. Heyecanlarına yenik düşmezlerse güzel yaparlar. Tüm öğrencilere de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.