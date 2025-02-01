Yüksekova'da Minibüste Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Yüksekova'da Minibüste Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Yüksekova\'da Minibüste Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Yüksekova'da durdurulan minibüste 15,5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

01.02.2025 14:46
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

Araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzere harekete geçen ekipler, şüpheli minibüsü Yüksekova- Esendere kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 15 kilo 500 gram sentetik uyuştrucu bulundu.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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