Yüksekova\'da Ölü Köpekler Bulundu, Hayvanseverlerden Tepki

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, belediyenin kül dökme alanı olarak kullandığı bölgede, yavruların da aralarında olduğu yaklaşık 20 ölü köpek bulundu. Belediye yetkilileri, konuyu araştırdıklarını belirtirken, hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

Yüksekova'da, belediyenin kül dökme alanı olarak kullandığı Esendere kara yolundaki Yeşildere Mahallesi yakınlarında, dün bölge halkı, çok sayıda ölü köpek buldu. Kömür küllerinin bırakıldığı torbalar arasında, aralarında yavruların da olduğu ölü köpekleri görenler, yetkililere haber verdi.

Belediye yetkilileri, Suüstü köyünde köpeklerin kaldığı bir barınaklarının olduğunu ve burada 200 köpeğin bulunduğunu, sokaklarda topladıkları köpekleri de bu alana getirdiklerini, yaşanan olayı da araştırdıklarını belirtirken, hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

Şemdinli'de kadın kuaförü olan hayvansever Fadime Kavcı, içler acısı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alanda birçok köpek ölüsü bulunuyor. Hepsi kömür torbalarının arasından çıktı. Üzerlerine kömür külleri atılmış. Kafası kopuk hayvanlar var. Biz hayvanseverler olarak bu katliama karşıyız. Kapsamlı bir denetim yapılmasını istiyoruz. Bu çöplük bölgesine bakılmasını istiyoruz. Hayvansever olarak bizler burada bir şey yapamıyoruz" dedi.

Yüksekova'da ortaokul öğrencisi Eslem Teker (12), 18 Ocak'ta köpek saldırısında hayatını kaybetmişti.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),