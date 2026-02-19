Yüksekova'da Ramazan Alışverişi Zorlaşıyor - Son Dakika
Yüksekova'da Ramazan Alışverişi Zorlaşıyor

19.02.2026 12:13
Yüksekova’da ramazan alışverişinde fiyatlar yükseldi, alım gücü düştü. Vatandaşlar küçük miktarlarda alım yapıyor.

Viyan Orhan

(HAKKARİ)

Hakkari'nin Yüksakova ilçesinde ramazan alışverişi hareketliliğine rağmen yurttaşların ortak şikayeti yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü oldu. Birçok kişi, "gram" hesabı ile alışveriş yaptıklarını ifade ederken, Harun Macit isimli vatandaş, "Biz doğu insanı eti severiz. Eskiden ramazanda bir koyun, iki koyun kesip dolaba koyardık. Şimdi gramla kıyma alıyoruz. Yumurtayı koliyle değil, adetle alıyoruz" diyerek duruma dikkati çekti.

Ramazan öncesinde Yüksekova çarşısında hareketlilik görülse de vatandaşlar, yükselen fiyatlar ve azalan alım gücü nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirtti. Hem yurttaşlar hem esnaf, geçmişte kiloyla satın alınan ürünlerin artık küçük miktarlarda alındığını, kalabalığa rağmen satışların gerilediğini ve bu yıl iftar sofralarının daha mütevazı olacağını dile getirdi.

Üniversite mezunu olduğunu ancak atanamadığını belirten Azat Çiçek, ramazan alışverişindeki durumu şöyle anlattı:

"Eskiden insanlar ramazanda iftar sofralarını donatmak için sıraya girerdi. Bugün ise ben dahil çoğumuz sadece çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını alabilecek durumdayız. Günlük 500–800 lira gibi ücretlerle çalışan insanlar var. Çok büyük bir uçurum oluştu. Alım gücü yok denecek kadar az. Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan insanlar bile temel ihtiyaçları dışında bir şey alamıyor."

"Artık yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıp gidiyorlar"

Esnaf Sadi Tekin, "Çarşıda hareketlilik olmasına rağmen satışlar eski ramazanlara göre çok düşük. Eskiden müşteriler 5'er kilo peynir, tereyağı, kaymak, tahin, pekmez alırdı. Şimdi kimse tereyağına, kaymağa yanaşamıyor. Sahurda tüketilen ürünler bunlar ama alım gücü olmadığı için insanlar sadece gelip bakıp gidiyor. Artık yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıp gidiyorlar. Eskiden kiloyla alınan ürünler şimdi gramajla alınıyor" diye konuştu.

Ramazan öncesi alışverişe çıkan Harun Macit, "Biz doğu insanı eti severiz. Eskiden ramazanda bir koyun, iki koyun kesip dolaba koyardık. Şimdi gramla kıyma alıyoruz. Yumurtayı koliyle değil, adetle alıyoruz. Markete gelirken kara kara düşünüyoruz. Evdeki ihtiyaçları nasıl karşılayacağız, kredi borçlarını nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Mutfağa düşen yangın büyüyor" dedi.

İnşaat işçisi olduğunu belirten Seracettin Geylani ise fiyat artışlarının bir kat arttığını bulduğunu savunarak, "Geçen sene ramazan için aldığım malzemeler 2,5-3 liraydı, şimdi 10 bin lira yapıyor. Beş kilo aldığım ürünü şimdi bir kilo alıyorum. Bazı şeyleri hiç alamıyoruz. İş yok, güç yok. Market market dolaşıp daha uygun fiyat arıyoruz ama her yerde durum aynı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

