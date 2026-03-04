Yüksekova'da Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Yüksekova'da Ramazan Denetimleri Artırıldı

Yüksekova\'da Ramazan Denetimleri Artırıldı
04.03.2026 13:21
Yüksekova'da polis, Ramazan dolayısıyla denetimleri sıklaştırdı. Trafik güvenliği için uygulamalar yapılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimleri artırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, Sabancı Kavşağı ile Dağlıca yolu güzergahında uygulama yaptı.

Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

