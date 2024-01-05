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Yüksekova'da tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esendere kara yolunda seyir halinde olan Sedat Dayan, babasının kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı ve Dayan yaralandı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yaralı sürücü, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova\'da tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı
05.01.2024 - 18:11,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı tırla, babasının idaresindeki tıra arkadan çarpan sürücü, aracının alev alması sonucu yaralandı.

Esendere kara yolunda tırla ilerleyen Sedat Dayan, polis uygulama noktası yakınında önünden giden babasının kullandığı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan Dayan, babası tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Dayan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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