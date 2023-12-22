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Yüksekova'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Yüksekova'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri yol temizleme çalışmalarına başladı.

Yüksekova\'da yoğun kar yağışı etkili oldu
22.12.2023 - 09:17,
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Yüksekova'da yoğun kar yağışı etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteorolojinin uyarılarından sonra yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri ise yol temizleme çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi ise yer yer düştü.

Kaynak: İHA
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