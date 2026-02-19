Yüksekova'daki Nehil Deresi'nin Kış Güzelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'daki Nehil Deresi'nin Kış Güzelliği

19.02.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nehil Deresi, kar örtüsü ve buzlanma ile kış mevsiminde göz alıcı görüntüler sunuyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde köylerin içinden geçen ve kısmen buz tutan Nehil Deresi'ndeki menderesler, dronla görüntülendi. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan dere yatağının kıvrımlı yapısı, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Deresi, kış mevsiminde farklı güzelliğe büründü. Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede; Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük köylerinin içinden geçerek Zap Suyu ile birleşen derede yer yer buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ve kısmen buzları çözülen mendereslerin kıvrımlı yapısı ise doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Nehil Deresi'nin oluşturduğu manzara, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Güncel, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'daki Nehil Deresi'nin Kış Güzelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:38
Ünlü isim ’’Atatürk: Entelektüel Biyografi’’ kitabını satın aldı
Ünlü isim ''Atatürk: Entelektüel Biyografi'' kitabını satın aldı
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
09:15
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:08:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'daki Nehil Deresi'nin Kış Güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.