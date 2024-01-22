Yüksekova polisinden 7 bin 100 öğrenciye seminer

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Benim Gücüm Polisimin Gücü' projesi çerçevesinde değişik konularda toplam 7 bin 100 öğrenciye seminer verildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince 'Polislik Meslek Tanıtımı, Güvenli İnternet, Siber Suçlar ve İnternet Bağımlılığı' konularında seminerler düzenlenmeye devam ediliyor. İlçenin farklı okullarında polis ekipleri tarafından şimdiye kadar 7 bin 100 öğrenciye eğitim verildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Selman Beğde, 'Benim Gücüm Polisimin Gücü' çerçevesinde ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Engelli öğrencilerimize uçurtma şenliği, maddi durumu olmayan öğrencilerimize yönelik YKS kursu, Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama Kursu, Seramik Sanatları Kursu, 3D Yazıcı Operatörlüğü Kursunu hayata geçirdik. Bu kurslarda başarı gösteren öğrencilerimizi Ankara gezisine gönderdik. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere ilgili konularla 7 bin 100 öğrenciye seminer verdik. Polislik Meslek Tanıtımı, Güvenli İnternet, Siber Suçlar ve İnternet Bağımlılığı ile ilgili çocuklarımızı bilgilendirdik ve onlarla bir araya geldik. Bununla beraber okul, aile ve eğitsel çevresi ile birlikte toplam 20 bin vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.