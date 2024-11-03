Yüksel Çengel için cenaze töreni düzenlendi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Eski SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Eski SHP İstanbul Yüksel Çengel, önceki gün hayatını kaybetti. Çengel için bugün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Cavit Çağlar, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı ile Çengel'in sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çengel, Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.