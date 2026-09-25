Yumaklı ve Lut'un görüşmesi Rusya ile tarımsal ticaret ve gıda güvenliğine odaklandı - Son Dakika
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Yumaklı ve Lut'un görüşmesi Rusya ile tarımsal ticaret ve gıda güvenliğine odaklandı

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Yumaklı ve Lut\'un görüşmesi Rusya ile tarımsal ticaret ve gıda güvenliğine odaklandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacminin yükseltilmesi, gıda arz güvenliği ve hayvancılıkta iş birliğinin ilerletilmesi konuşuldu.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle görüştü. Yumaklı, görüşmede tarımsal ticaret hacminin artırılması, gıda arz güvenliği ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini duyurdu. Yumaklı, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırma, gıda arz güvenliği ve hayvancılık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konularını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Karşılıklı fayda temelinde diyaloğumuzu ve ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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