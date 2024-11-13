Yumurta Fiyatları İki Kat Artarak Lüks Hale Geldi

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurtanın geçmiş yıllara oranla artan fiyatına dikkati çekti. Gürer, "Yumurtanın kolisi, 2024 yılı itibarıyla marketlerde 139,50 TL'ye çıktı. İktidar, gıda fiyatlarındaki bu artışa çözüm üretemediği gibi, halkın sofrasındaki yumurtayı da lüks hale getirdi. Birçok aile için en temel protein kaynağı olan yumurta, fiyat artışlarıyla birlikte sofralardan eksilir bir hale geliyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, son dönemde yumurta fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşın alım gücünü etkilediğini vurguladı.

"Yumurtanın kolisi geçen seneye oranla iki kat arttı"

Gürer, "Yumurta fiyatlarının yıllar içindeki değişimini de hatırlatarak, 2002 yılında bir adet yumurta 10 kuruşa satılırken, bugün tavuğun beslenme şekline ve boyutuna göre tanesi 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Ürünün boyutu ve beslenme şekline göre de fiyatlar oluşuyor. 30 adet yumurtanın kolisi, 2024 yılı itibarıyla marketlerde 139,50 TL'ye çıktı. 2023 yılında bu fiyat 69,50 TL'ydi. İki kat artan fiyatlarla halk yumurtaya dahi almakta zorlanıyor. 4 kişilik bir aile sabah kahvaltısında 4 adet yumurta tüketse, günlük yalnızca yumurta gideri 20 TL civarında olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Üretim artarken, vatandaşın alım gücü düşüyor"

Gürer, yumurta üretim rakamlarına dikkat çekerek, 2024 yılının ağustos ayında Türkiye genelinde 1 milyon 808 bin 368 adet yumurta üretildiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde 13 milyon 392 bin yumurta üretilirken, bu rakamın 2024'ün aynı döneminde 14 milyon 43 bin olduğu açıklandı. 2023 yılında toplam 20 milyon 638 bin yumurta üretildiğini hatırlatan Gürer, "Yurt dışına da yumurta ithalatı sağlanıyor. Üretimdeki artışa halkın sofrasına yansıyan bir düşüş değil, fiyat artışı olarak yansıyor. Geçen yıla göre fiyatların bu kadar yükseldiği bir ortamda vatandaş, geçen yılki bütçesiyle bu yıl neredeyse yarı yarıya daha az yumurta alabiliyor. Üretim artarken, vatandaşın alım gücü düşüyor, sofralara gelen yumurta sayısı azalıyor" dedi.

"İktidar yumurtayı lüks hale getirdi"

Geçmiş yıllara göre fiyatların seyrini değerlendiren Gürer, şunları söyledi:

"2021 yılında toptan satış için yumurtanın tanesi 0,83 TL'ydi, 2022'de 1,1 TL'ye çıktı. 2023 yılında bu fiyat 2 TL'ye ulaştı ve 2024 Kasım itibarıyla yumurtanın tanesi 3-5 TL aralığına çıkmış durumda. İktidar, gıda fiyatlarındaki bu artışa çözüm üretemediği gibi, halkın sofrasındaki yumurtayı da lüks hale getirdi. Birçok aile için en temel protein kaynağı olan yumurta, fiyat artışlarıyla birlikte sofralardan eksilir bir hale geliyor. Fiyatlar yükseldikçe sofralardaki yumurta eksildi, halkın alım gücü düştü."

"Sürdürülebilir fiyat istikrarı şart"

Yumurta gibi temel gıdaların fiyatlarının erişilebilir seviyede tutulması gerektiğini vurgulayan Gürer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda fiyatlarında sürdürülebilir bir fiyat istikrarı şart. Hayvancılıkta yem fiyatları düzenli artıyor. Yem fiyatları artışı ürüne yansıyor. Ürün fiyat artışı, yoksullaşan vatandaşın ürüne erişimini zorlaştırıyor. Üreticiye de tüketiciye de destek olunmalı. Yem fiyatları ve çiftlik giderleri artması fiyat artışını beraberinde getiriyor. Giderler artışı fiyatlara yansıması gıda fiyatlarıyla birlikte, halkın sağlıklı beslenme hakkı da tehdit ediyor. İktidar, tarım ve hayvancılık sektörünü destekleyecek etkin bir politika geliştirmezse, yumurta gibi temel gıdalar dahi sofralarda yer bulunmaz hale gelecektir. Mısır ve soya gibi yem hammaddelerinin ithalatı, döviz fiyatlarındaki yükselişle birlikte yem fiyatlarını da artırıyor. Bu artış, doğrudan tüketiciye zam olarak yansıyor. Tavuk kümesi ve bakım koşullarının yarattığı giderler de sorun yaratıyor. Yerinde istihdam sağlayan tavuk üreticiliği ihracatta yaşadığı değişkenliklerle birlikte bu bağlamda sektör için sıkıntılar yaratıyor. Tavukçuluğun sorunları var ama en önemli sorun, kırsalda dahi tavuk hanelerde değil, çiftliklerde yetişir noktaya erdirilmesi de farklı sorunlar yaratmıştır."