Yumurtalık'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. 19 Mayıs'ın tarihe altın harflerle işlendiğini vurgulayan Belediye Başkanı Erdinç Altıok, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı hep birlikte neşeyle, onurla ve gururla kutladık" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yumurtalık'ta da coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde saygı duruşuyla başlarken Yumurtalık Merkez Plaj'da kitesurf gösterisi gerçekleştirildi.

Renkli anlara sahne olan gösteriden sonra akşam saatlerinde meşaleli yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Başkan Altıok da katıldı. Yazlık Düğün Salonu'ndaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisi, müzik ve eğlencenin ardından havai fişekle renklenen 19 Mayıs coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

"Onurla ve gururla kutladık"

Altıok, hemşehrilerinin bayramını kutlarken, Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda Türkiye'ye, Yumurtalık'a ve Adana'ya sıkı sıkıya sarılacaklarını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle vatandaş odaklı hizmet çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini belirten Altıok, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı hep birlikte neşeyle, onurla ve gururla kutladık" diye konuştu.