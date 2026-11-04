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Yunak'ta fidan dikim etkinliği yapıldı

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Konya'nın Yunak ilçesinde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Yunak Belediyesi ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliğinde Esentepe Mahallesi'ndeki Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ahlat ve iğde fidanları toprakla buluşturuldu.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, şehit ve gazi ailelerinin kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

Şehit ve gazi ailelerinin kendileri için en kıymetli emanet olduğunu aktaran Günaltay, "Fidan dikim etkinliğine katılan ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mehmetçik Hatıra Ormanı'mızı her geçen gün büyüterek ilçemizin yeşil dokusuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toprakla buluşturduğumuz fidanlarla hem şehitlerimizin hatırasını yaşatıyor hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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