Yunan Bakan Gerapetritis, karasularını 12 deniz mile çıkaracaklarını söyledi - Son Dakika
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Yunan Bakan Gerapetritis, karasularını 12 deniz mile çıkaracaklarını söyledi

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Yunan Bakan Gerapetritis, karasularını 12 deniz mile çıkaracaklarını söyledi
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Yunan Bakan Gerapetritis, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'daki Türkiye-Libya deniz mutabakatını onaylamasının anlaşmaya hukuki geçerlilik kazandırmadığını savundu. Gerapetritis, karasularını 12 deniz miline çıkaracaklarını, zamanlamayı Atina'nın belirleyeceğini söyledi.

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye-Libya mutabakatını onaylamasının anlaşmanın hukuki durumunu değiştirmeyeceğini savunarak, "Türkiye-Libya deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat uygulanmayacak çünkü hukuki bir sonuç doğurmuyor" dedi. Gerapetritis, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkaracağını ancak zamanlamaya Atina'nın karar vereceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Yunanistan merkezli Meganews radyosuna verdiği röportajda, Libya Temsilciler Meclisi'nce, 2019'da Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerapetritis, söz konusu onayın, anlaşmaya yeni bir hukuki geçerlilik kazandırmadığını öne sürerek, "Mutabakat zaptı uygulanmayacak çünkü hukuki bir sonuç doğurmuyor" dedi.

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakatın hukuki niteliğine ilişkin itirazlarını yineleyen Gerapetritis, Atina'nın gelişmelere karşı diplomatik mekanizmalarını devreye sokacağını belirtti.

"YUNANİSTAN ULUSAL KARASULARINI GENİŞLETECEK"

Gerapetritis, Türkiye-Libya mutabakatının kapsadığı Girit'in güneyindeki deniz alanlarına ilişkin Yunanistan'ın adımlarını savundu. Atina'nın, bu bölgede kendi haklarını korumaya yönelik girişimlerde bulunduğunu belirten Gerapetritis, gelişmelerin Yunanistan açısından "ulusal yenilgi" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı.

Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Gerapetritis, genişletmenin gerçekleşeceğini ancak zamanlamanın Atina tarafından belirleneceğini söyledi. Gerapetritis, "Yunanistan ulusal karasularını genişletecek ancak bunu kendi seçtiği şekilde ve zamanda yapacak" ifadelerini kullandı.

ATİNA'DAN AB VE MISIR VURGUSU

Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatına karşı Avrupa Birliği nezdinde girişimlerde bulunacağını belirten Gerapetritis, AB'den ilk tepkinin üst düzeyde ve hızlı biçimde geldiğini söyledi.

Atina'nın diplomatik temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Gerapetritis, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve Birlik içindeki finansman mekanizmaları üzerinden sahip olduğu etkiden de söz etti. Mısır ile ilişkilere de değinen Gerapetritis, iki ülke arasındaki iş birliğini "kardeşçe" ve "stratejik olarak yapılandırılmış" şeklinde tanımladı, Yunanistan ile Mısır arasında Doğu Akdeniz konusunda ortak anlayış bulunduğunu ileri sürdü.

YUNANİSTAN - GKRY ELEKTRİK BAĞLANTI PROJESİ

Gerapetritis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile proje kapsamında herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirten Gerapetritis, bu yöndeki iddiaları reddetti. Projenin yalnızca Yunanistan'ın çıkarlarıyla sınırlı olmadığını, Fransa'nın da projede çıkarlarının bulunduğunu ve Avrupa fonlarıyla desteklendiğini ifade eden Gerapetritis, Atina'nın farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu söyledi.

Türk medyasında Yunanistan'a yönelik söylemin sertleştiğini de iddia eden Gerapetritis, Atina'nın dış politikasını kendi öncelikleri doğrultusunda yürüttüğünü belirtti.

ABD İLE DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK TUTULUYOR

Gerapetritis, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında yöneltilen soruya yanıtında ise Washington ile iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekti. ABD Büyükelçiliği ile iletişim kurulmasının diplomatik protokoller çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Gerapetritis, Yunanistan ile ABD'nin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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