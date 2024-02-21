Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2024 Jeopolitik Açıdan Önemli Bir Yıl Olacak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'ün olağanüstü jeopolitik öneme sahip bir yıl olacağını belirtti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye resmi ziyarette bulunan Miçotakis, temaslarının ardından her yıl düzenlenen "Raisina Dialogue" toplantısında bir konuşma yaptı.

Miçotakis, 2024'ün olağanüstü jeopolitik öneme sahip bir yıl olacağını vurgulayarak, "Bunun nedeni sadece 64 ülkenin sandık başına gideceğinden dolayı değil, aynı zamanda kendi halklarının kaderini ve dünyanın geleceğini belirleyecek olan kişilerin seçileceği bir yıl olması bakımından önemli bir yıl olacak." dedi.

Yunanistan'ın, Avrupa'ya ve ötesine giden doğal bir basamak olduğu yorumunu yapan Miçotakis, Hint iş insanlarına ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Yunanistan ile Hindistan arasındaki ikili ilişkilerin "mükemmel" olduğunu söyleyen Miçotakis, Hindistan'ın ekonomik büyümesine atıfta bulunarak, "Siz tüm dünyanın bilmesi gereken örnek bir ülkesiniz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın önde gelen role sahip küresel bir güç olduğunu belirten Miçotakis, Avrupa Birliği ile Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesinin Avrupa için kilit bir hedef olması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki gelişmeler, iklim değişikliği, yapay zeka ve Ukrayna'daki savaş gibi konulara da değinen Miçotakis, "Ukrayna, Avrupa'daki bir savaştan çok daha fazlasıdır. Bu, uluslararası istikrara yönelik bir tehlikedir." görüşünü paylaştı.