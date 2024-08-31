Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması üzerine 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Karar, kamu sağlığı ve yerel ekonomi üzerindeki zararları önlemek amacıyla alındı.

31.08.2024 15:16
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Yunanistan'da tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde yaratığı endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi. Yetkililer de bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi

100 TONUN ÜZERİNDE BALIK TOPLANMIŞTI

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı. Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı. Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi
Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi
Tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı, OHAL ilan edildi
Yunanistan\'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

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