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Yunanistan'da Türkleri hedef alan aşırı sağcı milletvekili kınandı. - Son Dakika
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Yunanistan'da Türkleri hedef alan aşırı sağcı milletvekili kınandı.

Yunanistan'da, Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ı kınadı.

Yunanistan\'da Türkleri hedef alan aşırı sağcı milletvekili kınandı.
20.12.2023 - 18:54,
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Yunanistan'da, Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden aşırı sağcı Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ı kınadı.

Zeybek, Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada Stigas'ın Ahmet'e yönelik hakaretlerini hatırlatarak "Yeni Sol Parti olarak bu tür iğrenç söylemlerin, aşırı sağcı ve bölücü yaklaşımların karşısında duracağız." dedi.

Bu söylemlerin kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisini hatırlattığını dile getiren Zeybek, Spartalılar Partisinin, Altın Şafak Partisinin bir uzantısı olduğu ve aynı politik çizgide yürüdükleri uyarısında bulundu.

Zeybek, "Meclis genel kurulunda bütçe görüşmeleri esnasında Spartalılar meclis grubu başkanının kürsüden yaptığı aşırı sağcı beyanları ve rahmetli Dr. Sadık Ahmet hakkındaki hakaret içeren söylemleri bulunduğumuz makama saygısızlıktır ayrıca hepimizin hizmet ettiği demokrasi ilkelerinden uzaktır. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki özellikle meclis ortamında bu tür söylemleri, görüşleri kınamak ve tolere etmemek gerekmektedir." diye konuştu.

Stigas, 17 Aralık'ta 2024 bütçesinin görüşüldüğü Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın, 7 Aralık'ta Atina'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini eleştirerek "Onlar Türk mü? Bir dönem Sadık ile ne olduğunu unuttuk mu? Yunan devletinin milletvekili (Sadık Ahmet) çıkıp Türk'üm diyordu. Ta ki bir kamyon ona çarpana kadar. O da rahatladı biz de." ifadesini kullanmıştı.

Stigas'ın bu sözleri bazı haber siteleri tarafından da eleştirilmişti.

Kaynak: AA
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