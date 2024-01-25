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Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Miltiadis Varviçyotis İstifa Etti - Son Dakika
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Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Miltiadis Varviçyotis İstifa Etti

Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi'den milletvekili ve eski Bakan Miltiadis Varviçyotis, 24 yıllık siyaset yaşamının ardından milletvekilliğinden istifa etti. Varviçyotis, denizcilik alanında uzman bir avukat olarak Yunanistan'ın refahını ve geleceğini denizcilikte gördüğünü belirterek istifa kararını açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Varviçyotis'e teşekkür ederek veda etti.

Yunanistan\'da Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Miltiadis Varviçyotis İstifa Etti
25.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
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Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasiden milletvekili ve eski Bakan Miltiadis Varviçyotis, milletvekilliğini bıraktı.

Parlamentoya ilk kez 2000'de seçilen Varviçyotis, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 24 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve üç farklı Başbakanla 4 kez kabinede görev aldığını hatırlattı.

Varviçyotis, Deniz Ticareti Hukuku alanında uzman bir avukat ve Denizcilik Bakanı olarak iki kez görev almış biri olması hasebiyle Yunanistan'ın refahını ve geleceğini denizcilikte gördüğünü belirterek "Bu çabaya kişisel katkım sadece siyasetle sınırlandırılamaz. Bu düşüncelerle milletvekilliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Varviçyotis'in istifasının ardından yaptığı açıklamada "(Siyaset) Yolculuğunda sorumlu bir politika sergiledi ve partimize hem milletvekili hem de bakan olarak hizmet etti. Çalışmalarına saygı duyuyorum. Üzüntüyle duyduğum bugünkü kararıyla, bazıları için siyasetin ömür boyu sürecek bir meslek gibi görülmediğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis, Varviçyotis'e dostluğu ve siyasi çalışmalardaki işbirliği için teşekkür ederek veda etti.

Varviçyotis, 24 yıllık siyaset yaşamında, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanlığı, Avrupa İşleri Bakan Yardımcılığı, Denizcilik ve Ege Bakanlığı ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Miltiadis Varviçyotis İstifa Etti - Son Dakika
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