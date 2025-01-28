Yunanistan'dan BM Reformu Çağrısı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler'in (BM) veto temelinde şekillenen karar alma sürecinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Letonya'ya resmi ziyarette bulunan Yerapetritis, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi.

Yerapetritis, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Letonya ile Yunanistan arasındaki coğrafi mesafeye rağmen, iki ülkenin güvenlik, göç, iklim krizi gibi ortak sorunlara sahip olduğunu kaydetti.

Dünyanın neredeyse dörtte birinin bir şekilde çatışma ve gerilim içinde olduğunu ifade eden Yerapetritis, barış ve refah için iş birliğinin önemine değindi.

Yerapetritis, "Enerji güvenliği olmadan Avrupa'da otonomiden bahsedilemeyeceğine inanıyorum. Enerji çeşitliliği sağlamak üzere metotlar geliştirmemiz gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Öte yandan, uluslararası güvenlik mimarisinin İkinci Dünya Savaşı sonrası "veto" temelinde kurulduğunu ifade eden Yerapetritis, "Bu veto hakkı da güçlü ülkelere veriliyor. BM'de karar alma sürecinin yeniden değerlendirilmesi zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yerapetritis, son yıllarda, bu veto hakkı nedeniyle birçok kararın alınmasında zorluk yaşandığını sözlerine ekledi.