Yunanistan'dan Düzensiz Göçmenlere 3 Ay Erteleme - Son Dakika
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Yunanistan'dan Düzensiz Göçmenlere 3 Ay Erteleme

09.07.2025 15:54
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Yunanistan, Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularını 3 ay erteledi.

Yunanistan, düzensiz göçle mücadele kapsamında, ülkeye Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesini 3 ay erteleyecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, son haftalarda Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Libya'daki son gelişmelerin, olayın Avrupa boyutu da olduğuna işaret ettiğini savunan Miçotakis, Yunanistan'a Kuzey Afrika'dan gelecek düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının incelenmesinin 3 ay erteleneceğini belirtti.

Miçotakis, ülkeye yasal olmayan yollardan girecek göçmenlerin, statüleri belli olana kadar gözetim altında tutulacağını ifade ederek, dün Girit'in güneyine gelen yaklaşık 400 düzensiz göçmenin Lavrio'da kapalı göçmen kamplarına götürüleceğini kaydetti.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kurumunun düzensiz göçle mücadelede Libya ile işbirliğine açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'a giden yol kapanıyor." diye konuştu.

Miçotakis, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a deniz yolu ile geçişlerinin zorlaştırılacağını vurguladı.

Son haftalarda Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmen sayısındaki artış Yunanistan'da rahatsızlığa neden olmuştu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet, dün heyet halinde düzensiz göç meselesini konuşmak üzere Libya'yı ziyaret eden İtalya ve Malta İçişleri Bakanları, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ve Avrupa Birliği (AB) Göç Komiseri'ni, "yabancı diplomatların ülkeye giriş kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle Bingazi'deki Benine Havalimanı'ndan ülkelerine göndermiş, olay Atina'da hayal kırıklığına neden olmuştu.

Kaynak: AA

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