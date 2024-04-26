Yunanistan'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da görüştü - Son Dakika
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Yunanistan'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da görüştü

Yunanistan\'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon\'da görüştü

Yunanistan'dan gelen turizm acentesi temsilcileri, Trabzon'da meslektaşlarıyla bir araya geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği etkinlikte, turizm hareketini 12 aya yaymak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldığı belirtildi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un turist yoğunluğu yaşanan bir destinasyon olduğunu ve bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyen Yunan vatandaşlarının da olduğunu ifade etti.

26.04.2024 12:35
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Yunanistan'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da meslektaşlarıyla görüştü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, TTSO, DOKA ve THY iş birliğinde Yunanistan'dan turizm acentesi temsilcileri Trabzon ve Gümüşhane'yi kapsayan etkinlik için bölgeye geldi.

Heyetle bir araya gelen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, son yıllarda Trabzon'a özellikle yaz sezonunda Körfez bölgesinden turist yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Turizm hareketini 12 aya yaymak için TGA, THY ve DOKA olarak yeni bir çalışma başlattıklarının altını çizen Çelebi, "İlk tercihi Yunanistan olarak yaptık. Hemen akabinde Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i davet ediyoruz. Cezayir'den seyahat acenteleri de iki hafta sonra Trabzon'da olacak. Amacımız değişik coğrafyalardan turistleri Trabzon'a getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, Trabzon'un inanç turizmi ve tarihi altyapısı bakımından bölgenin önemli destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Bunların yanı sıra doğası da çok güzel. Konaklama imkanları geniş. Bölgenin en fazla yatak kapasitesine sahip kenti konumundayız. Turizm hareketinin sadece tek taraflı olmasını da istemiyoruz. Buradaki birçok vatandaşımız da Yunanistan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek istiyor. Karşılıklı bir çalışma yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Heyet üyeleri, TGA yetkililerince yapılan sunumun ardından Trabzon'daki sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da görüştü - Son Dakika

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