Yunanistan Deniz Kuvvetleri, AB'nin Kızıldeniz misyonuna katılmak üzere firkateyn gönderdi

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Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Psara" isimli firkateyn, Avrupa Birliğinin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmak üzere hareket etti.

"Psara", "Aspides" misyonu kapsamında 26 Şubat'ta Kızıldeniz'de giden ve 6 Haziran'da Yunanistan'a dönen "Hydra" isimli firkateynin yerine görev yapacak.

Yemen'deki İran destekli Husilere karşı görev yapacak firkateynde 195 mürettebat bulunuyor.

Yunanistan, Husiler'in deniz taşımacılığına zarar verdiğini ve Yunanistan'ın deniz taşımacılığında önemli bir yere sahip olduğunu gerekçe göstererek AB'nin "Aspides" misyonuna katılma kararını açıklamıştı.

Sol muhalefet ise birçok kez yaptıkları açıklamalarda, bu karara, Yunanistan'ı savaşa dahil ettiği ve gereksiz masrafa neden olduğu gerekçesiyle tepki göstermişti.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de Liberya bayraklı Yunan firmasına ait Tutor adlı İsrail'e giden bir gemiyi, "İsrail limanlarına erişimin yasaklanması" kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıklarını kaydetmişti.

Geminin insansız hava araçları ve balistik füze ile vurulduğunu belirten Seri, saldırı sonucu geminin ciddi hasar gördüğünü ve batabileceğini söylemişti.

Gemi, aldığı darbe sonucu dün batmıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.