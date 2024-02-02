Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: Atina Bildirgesi önemli bir gelişme

Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Atina Bildirgesi'nin "daha önce hayal bile edilemeyecek kadar önemli bir gelişme" olduğunu söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Enterprise Greece işbirliğiyle düzenlenen İş Forumu kapsamında Türk iş insanları ve muhataplarıyla ikili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Frangoyannis, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Frangoyannis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 5. toplantısı için 7 Aralık 2023'te Atina'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina Bildirgesi'ni imzaladığını, bunun yanı sıra 15 önemli anlaşmaya imza atıldığını hatırlatarak, "Bu gerçekten de seneler önce hayal bile edilemeyecek kadar önemli bir gelişme ve aynı zamanda ikili ilişkilerimizde bir dönüm noktası olma potansiyelini taşıyor. Şu anda ikili ilişkilerimiz, siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler olmak üzere 3 düzeyli bir yol haritası üzerinde yürüyor." ifadelerini kullandı.
Kendisinin pozitif gündem konusunda aktif rol oynadığını aktaran Frangoyannis, pozitif gündemin, 2021'de başlatılan ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayabileceği ekonomik çıkar alanlarına ve konularına odaklanan bir girişim olduğunu kaydetti.
Aralık 2023'te imzalanan 15 anlaşma ve mutabakat zaptının, pozitif gündemdeki ilgili maddelere atıfta bulunduğunu belirten Frangoyannis, pozitif gündemin kabul edilmesinden bu yana geçen 3 yıl içinde bağlantı, ticari işlemlerin kolaylaştırılması, turist akışının artması, sivil koruma ve işbirliğinin geliştirilmesi konularında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.
Bu çerçevede hem kısa hem de uzun vadeli sonuçlar beklediklerini dile getiren Frangoyannis, "Pozitif gündemin 29 maddesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gündeme yapılan son eklemenin, iki ülke gençliğimiz arasında inovasyon ve teknoloji gibi önemli alanlarda iletişim ve işbirliğini artırmayı amaçladığını da belirteyim." dedi.
Yunanistan'daki Türk yatırımları ve Türkiye'deki Yunan yatırımları
Frangoyannis, Yunanistan'daki Türk yatırımları ve Türkiye'deki Yunan yatırımlarına ilişkin, "Yunanistan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımları, Yunanistan'daki Türk yatırımlarını aşıyor. Yunanistan Merkez Bankasının verilerine göre, Türkiye'deki Yunan yatırım stoku, 2020'de 316 milyon avro iken, son dönemlerde 337 milyon avroya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kurulan en önemli Yunan şirketlerinin inşaat ve gıda sektörlerinde, Yunanistan'daki önemli Türk yatırımlarının ise turizm altyapıları, paketleme ve kimyasallarla ilgili olduğunu bildiren Frangoyannis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı artış eğilimi kaydederek 5 milyar avroyu aştığını ve 5 yıl içinde 10 milyar avroya ulaşma hedefini gerçekçi bulduğunu söyledi.
Frangoyannis, "Türkiye, özellikle inşaat projeleri, tıbbi ekipman ve farmasötik ürün tedariki, atık yönetimi, su arıtma, yenilenebilir enerji ve elbette yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere geniş bir ticari faaliyet kapsamı sunan büyük ve ilginç bir pazardır, dolayısıyla işbirliği potansiyeli çok geniştir." diye konuştu.
Kostas Frangoyannis, Atina'da imzalanan mutabakat zaptının yanı sıra Yunan iş heyetinin İstanbul'a gelmesi ve DEİK ile iş forumu düzenlenmesinin, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma amacına hizmet ettiğine dikkati çekti.
Türk yatırımcıların Yunanistan'da karşılaştığı bürokratik zorluklar
Frangoyannis, Yunanistan'ın bürokrasiyi aşma konusunda önemli aşamalar kaydettiğini aktardı.
Yunan hükümetinin son 4-5 yılda gerçekleştirdiği reformların bir sonucu olarak ülkesinin artık "Enterprise Greece" adında yabancı yatırımları çekmeye adanmış bir organizasyona sahip olduğunu dile getiren Frangoyannis, "Enterprise Greece'in hedeflerinden biri, yatırımcılara tek noktadan ve hızlandırılmış hizmetler sunarak Yunan bürokrasisinin kanallarında gezinmelerini kolaylaştırmaktır." dedi.
Frangoyannis, bürokratik sorunlara kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi yoluyla daha etkili çözüm aradıklarını ve 2019'da 1,8 milyon olan dijital işlem sayısını 2023'te 1 milyara yükselttiklerini kaydetti.
"İkili işbirliğimizin daha da geliştirilmesi tüm bölgenin refahına katkı sağlamaktadır"
10 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına kapıda vize verilmesi konusuna da değinen Frangoyannis, "10 ada için Türk vatandaşlarına hızlı, ucuz, kolay alınabilen, 7 günlük bir vize sağlanacak. Bu uygulama yakında başlayacak. Sadece vize verilmesi değil, aynı zamanda Türk dostlarımızın bir adaya gidip pasaport kontrolünden geçmek için güneşin altında 3 saat beklememeleri için gerekli altyapıyı da içerecek tam uyumlu ve entegre bir paket üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Frangoyannis, sözlerini şöyle tamamladı:
"Vurgulanması gereken önemli nokta, Yunanistan ve Türkiye'nin barış içinde yaşaması gereken iki komşu ülke olduğu. Bu nedenle dürüst diyalog yoluyla farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışmaları gerekir. Bugün karşılaştığımız benzeri görülmemiş zorluklar sınır tanımıyor. Salgın hastalıklar, savaşlar, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, sonuçları öngörülemeyen bölgesel çatışmalar, yüzleşme ve rekabete yer bırakmamakta, işbirliği ve yakınlaşmayı gerektirmektedir. Ayrıca iki halk da dostluk duygularını paylaşmakta, birbirini anlamaktadır ve yan yana barış içinde yaşamak istediklerini birçok kez kanıtlamış durumdadır. Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki olumlu iklimin derinleşmesi ve ikili işbirliğimizin daha da geliştirilmesi tüm bölgenin refahına katkı sağlamaktadır."
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