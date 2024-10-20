Yunanistan, Düzensiz Göçmenleri Bıraktı

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Yunanistan sahil güvenliğinin denize bıraktığı düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun kurtarıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.