Yunanistan, düzensiz göçmenleri denize terk etti - Son Dakika
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Yunanistan, düzensiz göçmenleri denize terk etti

Yunanistan, düzensiz göçmenleri denize terk etti

Yunanistan'ın sahil güvenlik botu, Sisam Adası'nda düzensiz göçmenleri 2 can salına bırakarak denize terk etti. Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

13.08.2024 17:09
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın 2 can salına bırakarak denize terk ettiği düzensiz göçmenlerin Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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