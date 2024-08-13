Yunanistan, düzensiz göçmenleri denize terk etti

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın 2 can salına bırakarak denize terk ettiği düzensiz göçmenlerin Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.