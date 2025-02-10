Yunanistan, İtalya'ya Protesto Dosyası Hazırlıyor - Son Dakika
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Yunanistan, İtalya'ya Protesto Dosyası Hazırlıyor

Yunanistan, Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışını İtalya'ya protesto dosyasıyla iletecek.

10.02.2025 13:19
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Yunanistan'ın, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace şirketinin Baykar'a satış şeklinden duyduğu rahatsızlığı, İtalya'ya özel bir dosya ile ileteceği iddia edildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'ye Meteor tipi füze satılması olasılığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından, şimdi de İtalyan havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Türk şirketi Baykar'a satışı öncesinde, İtalya'nın Yunanistan'ı haberdar etmemesi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaya hazırlanıyor.

Atina'nın, Piaggio Aerospace'in Baykar'a satış şeklinden çok rahatsız olduğu savunulan haberde, yabancı yatırım şirketlerinin Avrupa Birliği'nden (AB) böyle bir alım yaptığında diğer üye ülkelerin bilgilendirilmesi gerektiğine ilişkin AB yönetmeliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle İtalya'ya verilmek üzere protesto dosyası hazırladığı iddia edildi.

Brüksel'de 4 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Meteor tipi füzenin Türkiye'ye satışına ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istediğini söylediği kaydedilen haberde, "Kaynaklara göre, Atina konuyu takip etmeyi sürdürecek ancak satışın engellenmesine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu değil." ifadesi kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, İtalya'ya Protesto Dosyası Hazırlıyor - Son Dakika

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