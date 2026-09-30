Yunanistan üniversitelerine İsrail'le işbirliği çağrısı baskı olarak yorumlandı

Yunanistan'da Eğitim, Din ve Spor Bakanlığının üniversitelere mektup göndererek, İsrail üniversiteleriyle işbirliği yapmalarını istediği belirtildi.

EFSYN gazetesinin ilgili haberinde paylaştığı mektupta, "İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanlığından gelen işbirliği daveti üzerine, ülkemizdeki ilgili yükseköğretim kurumlarının, İsrailli mevkidaşlarıyla akademik ve bilimsel araştırma alanında işbirliği yapmaya davet edildiklerini bilgilerinize sunarız." ifadesi yer aldı.

Mektupta, İsrail'in davetinde, Yunanistan'ın İsrail'in ortaklarından bir ülke olarak tanımlandığı belirtilerek, ikili olarak Yunanistan'la ve geniş olarak Doğu Akdeniz'le bölgesel olarak akademik işbirliğinin İsrail (Bölgesel İşbirliği) Bakanlığının öncelikli stratejisi olduğu aktarıldı.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanlığının toplam 6,5 milyon şekel (yaklaşık 2 milyon avro) bütçeli girişiminin, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenen ülkelerdeki ilgili yükseköğretim kurumlarına yönelik olduğu belirtilen mektupta, girişimin ortak çalışmalar, konferans ve çalıştay düzenlenmesi, öğrenci bursları ile akademisyenlere yönelik değişim programlarını kapsadığı ifade edildi.

Mektupta, İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanlığının "Connective" isimli inisiyatifi de hatırlatılarak, Yunanistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin de bu işbirliğini desteklediği belirtildi.

Haberde, İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle "işbirliği şemsiyesi" olarak bilinen "Connective" isimli inisiyatifin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de katılımıyla Doğu Akdeniz'e doğru genişlediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz açısından bu işbirliği Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'i elektrik hattıyla birbirine bağlayacak deniz altı kablosu projesinde Avrupa ayağını oluşturma rolünün üstlenilmesini ve bunun yanı sıra akademik ve araştırma ortaklıkları ile 'bilgi birikimi paylaşımı' programlarını kapsamaktadır."

Özerk üniversitelere baskı

???????Yunanistan-İsrail İşbirliği Forumu inisiyatifinin de geçmişte, Filistin'deki savaş suçlarını temize çıkarma çabası olduğu gerekçesiyle Yunanistan üniversitelerinde tepkiye yol açtığı hatırlatılan haberde, Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakanlığının bu girişimini, özerk üniversitelere baskı olarak yorumlandı.

Haberde, daha önce Eğitim Bakanlığının hiçbir zaman Yunan üniversitelerinin uluslararası işbirliklerine ilişkin bir müdahalede bulunmadığı aktarılarak, "Şu an talimat şeklinde olmasa da, aracı olarak Yunan üniversitelerinin, İsrail yüksek öğrenim kurumları ile işbirliği yapması için çağrıda bulunuldu." ifadesi yer aldı.