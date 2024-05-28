Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen Türk kara sularına çıkarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen Türk kara sularına çıkarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen Türk kara sularına çıkarıldı

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında 15'i çocuk 17 düzensiz göçmen, Yunanistan tarafından geri itildikleri can salından kurtarıldı. Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

28.05.2024 22:11
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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 15'i çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklen bottaki 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 29 düzensiz göçmen Türk kara sularına çıkarıldı - Son Dakika

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