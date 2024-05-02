Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 2 can salında bulunan 4'ü çocuk toplam 73 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

02.05.2024 23:35
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 2 can salındaki 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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