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Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişiler arasında üç FETÖ üyesi, bir DEAŞ üyesi ve bir PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi.

Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçmeye çalışan teröristler yakalandı
21.01.2024 - 16:51,
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Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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