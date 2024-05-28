Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti'ni ağırlıyor - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti'ni ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti\'ni ağırlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türkologlar, sanat tarihçileri ve akademisyenlerden oluşan Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti'ni Türkiye'de ağırlıyor. Enstitü, Mısır ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilere ivme kazandırmayı hedefliyor. Heyetin programı, Enstitü'nün tarihi binasında düzenlenen bir toplantıyla başladı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemi vurgulandı ve Türkçe öğrenme eğilimi Mısır'da arttığı belirtildi.

28.05.2024 14:46
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), aralarında Türkologların, sanat tarihçilerinin ve akademisyenlerin yer aldığı "Mısırlı Türkoloji ve Kültürel Diplomasi Heyeti"ni Türkiye'de ağırlıyor.

YEE, 2010'da Afrika'da açtığı ilk temsilciliği olan Kahire YEE'nin 14 yıldır yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkilere ivme kazandırmaya devam ediyor.

Enstitü, kültürel etkileşime vurgu yaptığı çalışmaları kapsamında 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Mısır'dan gelen Kültürel Diplomasi heyetini ağırlıyor.

Heyette, Mısırlı Türkologlar, sanat tarihçisi, müze müdürü, akademisyen, gazeteci ve Türk eserleri uzmanı yer alıyor.

Mısırlı heyetin programı, Enstitü'nün Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen "Mısır'dan Türkiye'ye Eğitim, Kültür, Medya ve Teknoloji Çıkarması" başlıklı toplantıyla başladı.

"Biz, Yunus Emre Enstitüsü olarak bütün dünyayla bağ kurmaya çalışıyoruz"

Toplantının ardından basına konuşan YEE Başkanı Şeref Ateş, Mısır'ın ve Türkiye'nin hem İslam coğrafyası için hem de insanlık tarihi açısından çok önemli iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilere değinen Ateş, iki ülkenin tarih boyunca birlikte hareket ettiğini dile getirerek, kültürel alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin ardından ilişkilerin ivme kazandığına dikkati çeken Ateş, "Hem stratejik güncel olaylar bağlamında bakıldığında hem etnik ve mezhepsel açıdan da bakıldığında İslam coğrafyasının ana omurgası olan iki ülke yani Türkiye ve Mısır bu açıdan çok kıymetli." dedi.

Ateş, Türk ve Mısır diasporasının önemine işaret ederek, "Biz, Yunus Emre Enstitüsü olarak bütün dünyayla bağ kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Halklar arasındaki kültürel ve medeniyet bağlamındaki ilişkilerin her zaman siyasete yön verdiğini kaydeden Ateş, Türk dizileriyle birlikte Mısır'da son dönemde Türkoloji'ye ve Türkçe öğrenmeye ciddi bir eğilim olduğunu söyledi.

"Mısır'da hemen hemen 12 üniversitede Türkçe öğretiliyor"

Yükseköğretim Bakanı Danışmanı, Mısır Amerikan Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Azmi ise Türkiye ziyaretinin çok prestijli ve önemli olduğunu belirterek, ilişkilerin gelişip güçlenmesine yönelik çalışmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

Azmi, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan geçmişe değinerek, "Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler, şu günlerdeki ilişkilere kıyasla hiçbir zaman daha iyi olmadı. 350 yıldır bir ilişkimiz var." diye konuştu.

Türk Eserleri Uzmanı ve Akademisyen Mohamed Sarhan da YEE'nin davetinden memnuniyet duyduğunu kaydederek, Ankara ile eskiden beri bağı olduğunu, 1974'te Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde doktora yaptığını söyledi.

Yıllardan beri Ankara ile bağını koparmadığını dile getiren Sarhan, "Türkiye-Mısır ilişkilerinde özellikle kültür ilişkileri büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un zamanından beri devam ediyor." diye konuştu.

Sarhan, "Mısır'da hemen hemen 12 üniversitede Türkçe öğretiliyor." diyerek kültürel ilişkilerin hiçbir zaman kesilmediğini söyledi.

Zagazig Üniversitesi'nden Mahmut Eladl Eladl de iki ülke arasında kültürel ve tarihi bağların köklü geçmişe dayandığını anlattı.

Kaynak: AA

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