Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Yunus Kaya Apartmanı davasında "onama" talebi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 67 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya Apartmanı davasında sanıklara verilen hapis cezalarının onanmasını istedi. Dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, müteahhit Yunus Kaya'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan "iyi hal indirimi" uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mimari proje müellifi Veysi Tekin de aynı suçtan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

Taraflar ile İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "sanık müteahhit Yunus Kaya'nın birden fazla deprem dosyasında sanık olduğu, yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği ve daha önce kaçma girişiminde bulunduğu" gerekçeleriyle iyi hal indiriminin uygulanmaması ve cezanın en az 21 yıl olarak belirlenmesi istemiyle karara itiraz etmesine rağmen, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

TARAFLAR KARARI TEMYİZ ETTİ

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları, sanıkların "olası kastla ya da kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebiyle, sanık avukatları da karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN SANIKLAR İÇİN ONAMA İSTEMİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamede sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi. Tebliğnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye ve eylemlerin nitelendirilmesine göre; sanık Veysi Tekin müdafiinin 'eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu hüküm verildiği, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, beraat kararı verilmesi gerektiği ve bilinçli taksir koşullarının bulunmadığına'; sanık Yunus Kaya müdafiinin de 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, kusur tespitinin hatalı olduğu, bilirkişi raporlarındaki çelişkilerin giderilmediği, yeniden rapor alınması gerektiği, illiyet bağının bulunmadığı ve mevcut delillere göre mahkumiyet hükmü verilemeyeceğine' ilişkin temyiz istemlerinin yerinde görülmeyerek, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir."

Tebliğnamede ayrıca, depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatlarının, sanıkların "olası kastla ya da kasten öldürme" suçlarından iyi hal indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmaları yönündeki temyiz taleplerinin de yerinde görülmediği ifade edildi.

Bağlayıcı niteliği bulunmayan tebliğname, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Davaya ilişkin son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

NE OLMUŞTU?

67 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya Apartmanı davasında, Nurdağı Belediyesi'nin eski AK Partili Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya, savunmasında, "Heyetinizden vicdanınızın sesine kulak vermesini talep ediyorum, adaletinize sığınıyorum" diyerek tahliye ve beraatini istemişti. Mahkeme, Yunus Kaya'yı 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.