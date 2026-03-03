Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Yatırım ve Hizmetlere İlişkin Bilgi Verdi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Yatırım ve Hizmetlere İlişkin Bilgi Verdi

03.03.2026 11:54  Güncelleme: 12:33
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal destek çalışmaları, esnafla alınan ortak kararlar, Muradiye’de devam eden yatırımlar ve Hayvan Yaşam Merkezi’ne ilişkin uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Balaban, aylık basın toplantısında ay boyunca belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde yapılan toplantıda Balaban'a başkan yardımcıları eşlik etti. Belediye olarak ramazan ayında da vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Balaban, şunları söyledi:

"Ramazan ayı içinde 4 bin aileye dayanışma kolisi dağıtıyoruz"

"Yunusemre Belediyesi olarak ramazan ayını halkımıza layığıyla yaşatabilmek için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla ramazan ayı içinde 4 bin aileye dayanışma kolisi dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere bu işin şovunu yapmadan kolilerimizi ulaştırıyoruz. Özellikle iyiliksever insanların katkılarıyla büyükşehrimizin de büyük desteğiyle ramazan ayında her gün bir mahallede, bazı günler 100. Yıl Meydanı'mızda halkımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Bu iftarı Semih Balaban vermiyor. Bu iftarı halk kendi kendine veriyor. Belediye burada aracı rolünü üstleniyor."

"Esnafımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Yine belediyemiz esnaf dostu bir belediye. Her zaman esnafımızla birlikteyiz. Bugün de esnaf odalarıyla çok uzun süren, çok güzel bir toplantı yaptık. Esnaf odası başkanları ile bir araya gelerek bir karar aldık. Bundan böyle ilçe sınırları içinde esnafımıza zarar veren yöresel pazarlar, fuar, panayırlar, bu tür etkinliklerin hiçbirine izin vermeyeceğiz ve bu anlamda esnafımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz."

Toplu açılış töreni ile hayata geçirdikleri projelerin resmi açılışını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapmayı planladıklarını dile getiren Balaban, bunun için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Balaban, mahalle ziyaretlerini sürdürerek halkla iç içe olmaya devam ettiklerine de vurgu yaptı.

Muradiye'de yoğun çalışma

Hafta sonu Muradiye'de esnaf ve pazarcı ziyareti yaptıklarını aktaran Balaban, ilçenin en büyük mahallesi olan Muradiye'de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sorunları ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yine sık sık mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Haftanın hemen hemen her günü sahadayız. Çünkü biz halkın içinden geldik, halkla beraber bu mücadeleyi verdik ve en önemli makam da halkın gönlünde olmaktır. Halkın gönlünde olmayı sürdüreceğiz. Hafta sonu il ve ilçe başkanımızla birlikte Muradiye'deydik. Yaptığımız hizmetleri anlattık. Özellikle de iki yıl boyunca belki Muradiye halkı çile çekecek ama iki yıl sonra, 60 yılını, 70 yılını kurtarmış bir yer olarak çok iyi bir konuma gelecek. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. 2026 yılı içinde bir taziye evi, bir de halı sahayı Muradiye'de halkın hizmetine sunacağız. Muradiye Meydanı'nda, pazar yerinin orada bir alan vardı. Muradiye halkı orası 'Yeşil alan kalsın' dedi. Biz de kabul ettik. Orada da park çalışmalarımız Nisan ayı içinde başlayacak. Bir yıl içinde güzel bir parkı Muradiye halkına, belediye ve iyiliksever insanların imkanlarıyla hediye etmiş olacağız."

Hayvan Yaşam Merkezi için servis hizmeti

Balaban, Hayvan Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi vererek hayvanseverleri sevindirecek kararı açıkladı. Ziyaretçilerin merkeze rahatlıkla ulaşabilmesi için servis hizmeti sunacaklarını dile getiren Balaban, şunları kaydetti:

"Hayvan Yaşam Merkezi'mizde 3 bin 200 köpeğimiz var. Şehzadeler Belediyesi'nin Sarıalan Hayvan Yaşam Merkezi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla kapanmıştı. Onları da buraya aktardık. Önceden en temel sorunlardan biri köpek sorunuydu. CİMER şikayetlerini veya belediyemize yapılan şikayetleri yüzde 100'lerden yüzde 10'lara, yüzde 8'lere kadar düşürdük. İnşallah bir, bir buçuk sene içinde bu sorunu sıfırlayacağız. Hayvanseverlerimizin merkeze ulaşabilmesi için belediyemiz, büyükşehir ve Şehzadeler olarak servis sağlayacağız. Bayramdan sonra servisi hizmete sokacağız."

Balaban açıklamalarını, şöyle tamamladı:

"Horozköy'de Kadın Kafe'yi halkımızın hizmetine açacağız"

"Emekli ve Gençlik Kafemiz hizmetlerini sürdürüyor. Bu konuda halkımızdan da çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ramazandan sonra da Horozköy'de Kadın Kafe'yi halkımızın hizmetine açacağız. Kadın Kafe'de de yine çay 5 lira, kahve 10 lira olacak ve kadın kardeşlerimizin sosyalleşmesine büyük bir katkı sağlayacağız. Yuntdağı'nda üç köyümüzde çok amaçlı salonun ihalesine çıktık. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bunları tamamlayacağız. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Besim Dutlulu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

