Yunusemre Belediye Başkanı Huzur Hakkı İddialarını Yalanladı

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(MANİSA) -Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye iştiraki MAYEB ve YUNTAŞ yönetiminin 80 bin TL huzur hakkı alacağı iddiaların doğru olmadığını belirterek, "İddia edilen 80 bin TL'yi ben dahi almıyorum. O arkadaşlarımız 21 bin TL gibi bir huzur hakkı ücretiyle işlerini yapacaklar" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına kendisini bugüne kadar ziyaret eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Başkan Balaban, her hafta çarşamba gününü 'halk günü' olarak vatandaşları makamında ağırlayarak geçireceğini söyledi.

Basın toplantısında, belediye iştiraki MAYEB ve YUNTAŞ yönetiminin huzur hakkı olarak 80 bin TL alacağı iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Başkan Balaban, şunları söyledi:

"O PARAYI BEN BİLE ALMIYORUM"

"İddia edilen 80 bin TL'yi ben dahi almıyorum. Tasarruf tedbirlerini hayatın her alanında uyguluyoruz. Personel alırken de bu tedbirlere riayet ediyoruz. Sosyal medyada MAYEB'in yönetim kurulu üyeliğini 7'den 15'e çıkarmamız eleştirilmiş. Biz ne yaptıysak savunduk, savunduğumuzu da yaptık. YUNTAŞ'ta da yönetim kurulu üyeliğini 7'den 17'ye çıkardık. Belediye başkanı olarak ben, ekibim ve kadrom olmadan hiçbir şeyi başaramam. Bu belediyede bin 397 gibi yüksek bir rakamda çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın 324'ü memur, bu Türkiye rekorudur. Sayıştay baş denetçisi olan bir üstadımız var. Bize fahri danışmanlık yapıyor. Dedi ki, 'Sana bir yol göstereyim, personel alımında da yarı yarıya tasarruf yaparsın. Bu da yönetim kurulu yetkisidir. Bunu istediğin sayıda yapabilirsin. Çalıştıracağın arkadaşları yönetim kuruluna al. Yönetimlerin alt birimleri oluyor. Araştırma, planlama, istişare, danışma, hukuk denetim kurulu gibi… Onlara ödeyeceğin tek şey huzur hakkı olur'. Huzur hakkı 27 bin TL brüt, 21 bin TL yapmaktadır. O arkadaşların hepsi de tek tek çalışıyor. O tweet atan arkadaş yalan söyleyerek 80 bin TL arasında maaş alacaklarını söylemiş. O parayı ben dahi almıyorum. O arkadaşlarımız 21 bin TL gibi bir huzur hakkı ücretiyle işlerini yapacaklar. Halkı yanlış bilgilendirmek için paylaşımda bulunan arkadaşla ilgili de gerekli hukuki süreci başlatacağız."

İlçeye en iyi hizmeti yapabilmek için kendisinin oluşturacağı kemik bir kadroyla hareket edeceklerinin altını çizen Balaban sözlerini, şöyle noktaladı:

"İMAR RANTINI KİŞİLER DEĞİL HALK PAYLAŞACAK"

"Belediyemizde bin 397 kişi çalışıyor. Bunlardan yollarımızı ayıracaklarımız da olacaktır. Bin 400 kişilik kadroda yüzde 10 kadromuzu kuracağız. Bu kadroyu kurmadığımızda bu belediyeyi istediğimiz gibi yönetemeyiz. AK Parti'ye, partililere de son derece saygılıyım. Eleştirilerimi de AK Parti camiasına mal etmedim. AK Parti'yi direkt hedef almadım. Dedim ki burada bir yanlışlık var. Kendi ekibimizle, kadromuzla çalışmak durumundayız. Bunu da haziran sonuna kadar adım adım gerçekleştireceğiz. Kimseyi kırmadan, saygıda kusur etmeden, incitmeden yapacağız. Yunusemre'nin imar rantını kişiler değil; belediye ve halk paylaşacak. Halkın yararına olmayan, satmamız gereken yerler varsa onları da satacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."