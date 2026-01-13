Yunusemre Belediyesi Gençlik Kafe'ye Kısa Sürede Yoğun İlgi - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi Gençlik Kafe'ye Kısa Sürede Yoğun İlgi

13.01.2026 13:52  Güncelleme: 14:41
Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'nde Gençlik Kafe'yi açarak gençlerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik yeni bir buluşma noktası oluşturdu. Uygun fiyatlarla hizmet veren kafe, gençlerin ilgisini çekti.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından yenilenen konseptiyle hizmete sunulan Gençlik Kafe, kısa sürede gençlerden yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatları ve sosyal ortamıyla dikkati çeken kafe, gençler için yeni bir buluşma noktası oldu.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde Uncubozköy Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Park, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın duyurusunun ardından 8 Ocak itibarıyla Gençlik Kafe'ye dönüştürüldü.

Yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan kafe; çayın ve suyun 5 TL, kahvenin 10 TL, tostun ise 25 TL olmasıyla gençlerin bütçesine hitap ediyor.

Gençlerin ders çalışabileceği, arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği şekilde tasarlanan Gençlik Kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla da beğeni topluyor.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Gençlik Kafe'nin gençlerin ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirildiğini belirten Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hem ekonomik koşullarını hem de sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe'yi hizmete açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Bizler Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gençlik, Güncel, Son Dakika

